Gala auf den 28. Jänner 2021 verschoben

In einem Diamanten nachempfundenen „Gurgl Carat“ hätte es auch eine brillante Premiere gegeben: Die Verleihung des „Tirol Change Award“. Eine von der Lebensraum Tirol Holding kreierte Auszeichnung für Unternehmen, Projekte und Initiativen, die eine Vorreiterrolle für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften mit und in der Natur einnehmen. „Der Tirol Change Award wurde nicht abgesagt, sondern nur verschoben“, sagt Lebensraum-GF Josef Margreiter. Der neue Termin ist der 28. Jänner 2021. Nominiert sind: Zillertal Bier, die Luftkissenbahn Serfaus, das Congress Centrum Alpbach, M-Preis, Innio, Hollu, Heinz Gstir (Bio vom Berg), Höpperger sowie Jakob Winklers Buch „Fatimas Reise in eine Welt ohne Erdöl“.

Kein Nachteil ohne Vorteil: Auch die Bevölkerung kann nun an der Entscheidungsfindung mitwirken, nämlich durch das online-voting vom 23.11. bis 28-01.2021 unter https://www.lebensraum.tirol/erfolgsgeschichten.