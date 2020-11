Zwei in der Partie gegen Deutschland eingesetzte ukrainische Nationalspieler sowie ein weiterer Akteur der Osteuropäer sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der nationale Verband am Montag mit. DFB-Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich überrascht, denn am Samstag waren noch die Tests aller Ukraine-Spieler negativ gewesen.