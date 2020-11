In den kommenden Tagen soll eine Nachuntersuchung bei einem Neurologen erfolgen, eine längere Trainingspause ist aber unumgänglich. „Ein paar Wochen Pause stehen nun an, und ich will zuerst alles abklären“, so Schöffmann. An den Weltcup-Auffakt am 12. Dezember in Cortina d‘Ampezzo denke sie derzeit nicht. „Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Derzeit hätte ich nur gern wieder meinen Kopf für mich allein, und nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit eine Sirene höre.“