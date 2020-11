Die Hacklerregelung, also die abschlagsfreie Frühpension nach 45 Beitragsjahren, wird am Freitag Geschichte sein. ÖVP und Grüne schaffen, wie berichtet, einen Frühstarterbonus, von dem - anders als bisher - nun auch Frauen profitieren sollen. Die Kritik der Opposition ist dennoch ungebrochen. Die SPÖ will Kanzler Sebastian Kurz mit einer Dringlichen Anfrage zusetzen. Man wolle den Menschen heimlich ihre Pension wegnehmen, so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried.