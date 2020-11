Die Pressekonferenz musste an einen anderen Ort verlegt werden. Dort gab Landesrat Leonhard Schneemann bekannt, das Jagdwesen im Land auf ganz neue Beine stellen zu wollen. Erster und wichtigster Punkt: Bisher konnte in Jagdgattern in der Zeit von 1. Oktober bis 31. Jänner auf bewegtes Wild - wie etwa Treib-, Drück-, oder Riegeljagden - gejagt werden. Das wird in Zukunft verboten sein.“ Aber auch die Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft beim heimischen Jagdverband dürfte für ordentlich Zündstoff sorgen. Alle behördlichen Aufgaben, die in der Vergangenheit der Landesjagdverband übernommen hat, werden künftig vom Land durchgeführt. „Damit wird der Interessenskonflikt beim Verband zwischen der Vertretung der Jägerschaft und der behördlicher Tätigkeiten aufgelöst“, so der Landesrat.