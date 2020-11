Haus in Bahnhofsnähe wird umfunktioniert

Jetzt scheint eine ideale, konfliktarme Variante gefunden zu sein: Im früheren ÖBB-Gebäude an der Elisabethstraße Ecke Karl-Wurmb-Straße ziehen vorm großen Umbau zum Landesdienstleistungszentrum noch Obdachlose ein. „Wir haben damit ein ideales Gebäude, das das Land der Caritas zur Verfügung stellt“, kündigt Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) eine Lösung an. Am Montag gab er grünes Licht.