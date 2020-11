Im März 2020 trat Lang Lang in der Leipziger Thomaskirche mit Bachs „Goldbergvariationen“ auf. Erst zum zweiten Mal in seiner außergewöhnlichen Pianistenkarriere spielte er dieses Repertoire vor Publikum - und es wurde zu einem bemerkenswerten Erlebnis. Denn der Ort, an dem Bach gewirkt hatte und auch begraben liegt, machte großen Eindruck auf den Künstler. Die unvergleichliche Atmosphäre der Umgebung strahlte aus auf seine Interpretation des monumentalen Werks und veranlasste ihn, Bachs Musik weiter zu erkunden. Deutsche Grammophon hat das einzigartige Recital übrigens auch auf Video festgehalten, es ist auf der Online-Plattform DG Stage am 19. November um 20 Uhr zu sehen. Wir zeigen Ihnen exklusiv einen sechsminütigen Ausschnitt, der auf das Highlight hinweist.