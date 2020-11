Als höchst dubios galt die Rolle des Unternehmers seit langem. Schon 2017 hatte das Finanzamt Bruck-Eisenstadt-Oberwart die Zimmermann GmbH unter die Lupe genommen. Ab Jänner 2018 hatten sich dann, wie berichtet, die Hinweise auf Ungereimtheiten in der Gebarung des Firmengeflechts verdichtet. Im Zuge der Betriebsprüfung kam es zur Razzia. „Hunderte Scheinrechnungen wurden gefunden. Alle Geldtransfers waren über Commerzialbank-Konten abgewickelt worden“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Konkret steht nun der Unternehmer im Verdacht, vom früheren Bankchef Martin Pucher und dessen Vorstandskollegin Franziska Klikovits große Summen erhalten und damit notleidende Kredite der Zimmermann GmbH abgedeckt zu haben. Laut Unterlagen handelt es sich bei 424 fingierten Ausgangsrechnungen zwischen 2013 und 2018 um eine Gesamtsumme von 10,5 Millionen €. Pucher bestätigte in seiner Vernehmung, dass öfters hohe Beträge in bar an die Zimmermann GmbH übergeben worden seien. „Mithilfe vorgetäuschter Aufträge ist das Geld auf das Betriebsmittelkonto des Unternehmens bei der Bank retourgeflossen, um damit unter anderem offene Kreditrückzahlungen durchführen zu können“, so ein vorläufiges Ergebnis der Untersuchungen. Auch seien Umsatzerlöse von nicht existenten Geschäftsvereinbarungen vorgegaukelt worden. Die ominösen Übergaben der Bargeldbeträge sollen nicht nur in der Bank erfolgt sein, sondern auch auf einem Parkplatz, beim Empfänger oder bei Pucher ganz privat. „Wir, die Bank, bedienen dich gut und die Bank hilft dir“, soll der umtriebige Finanzjongleur und SV-Mattersburg-Zampano gesagt haben.