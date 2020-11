Am Donnerstag stimmt der Gemeinderat in Steyr über eine Resolution ab, die an MAN-Chef Andreas Tostmann gerichtet ist. Auch abseits davon setzt die Politik Zeichen, um für die 2456 Mitarbeiter im Werk des Lkw-Herstellers einzustehen. „Wir führen viele Gespräche“, so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.