In ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde eine 26-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg, nachdem sie am Montag auf der Südautobahn (A 2) im Bereich Gräbern in der Gemeinde Wolfsberg einem Sattelkraftfahrzeug aufgefahren und durch die Wucht des Anpralles mit ihrem Pkw 80 Meter weit mitgeschleift worden war.