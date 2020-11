Herwig Rüdisser von Opus, die Ende 2021 auch aufhören, hat gemeint, nichts tun wäre auch was Schönes.

Was aber in seinem Fall nicht stimmt, weil er eine Landwirtschaft hat. Nichts tun möchte ich auch nicht. Es gibt aber viele Möglichkeiten und Ideen. Ich bin seit 42 Jahren mit dieser Plattenfirma zusammen, was wirklich sehr selten ist. Ich habe gesagt, wenn ich dann mal das Best-Of mache, dann wären wir endlich getrennt. Darauf wurde ich gefragt, was ich so vorhabe. Naja, es gäbe einen Haufen Geschichten, die ich niederschreiben könnte und daraus wollen sie jetzt schon ein Buch machen. (lacht) Es geht immer weiter. Ich denke aber nicht an Memoiren, sondern an Geschichten. Manchmal erzählte ich einer Runde was Lustiges und die Leute lachen sich zu Tode. Es würde Sinn machen, alles mal niederzuschreiben, bevor ich die ganzen Geschichten vergesse. Das ist auch so eine Idee, die aber nicht wirklich in Planung ist. Ich habe das Glück, halbwegs gesund zu sein und es wäre unsinnig, sich auf die Pensionitis zu konzentrieren.