Das so genannte Contact Tracing in Niederösterreich wurde lange Zeit als vorbildhaft beschrieben, jetzt geraten die Mitarbeiter aber an ihre Grenzen. 80 Soldaten unterstützten schon seit mehreren Wochen bei der Nachverfolgung von kleinen und großen Hotspots, jetzt sollen weitere 80 Mann dafür abgestellt werden. „In den vergangenen Tagen konnten immerhin noch gut zwei Drittel aller täglichen Neuinfektionen nachverfolgt werden, sagte ein Sprecher der zuständigen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP). Für die Experten entwickeln sich die Zahlen aber nicht mehr zufriedenstellend – es wird gehandelt.