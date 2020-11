Corona-Chaos

Aubameyang war mit Gabun am Weg nach Gambia zum Qualifikationsspiel für den Afrika Cup, welches am Montag um 16 Uhr (17 Uhr MEZ) angepfiffen wurde. Doch die Vorbereitungen auf das Duell waren für den Arsenal-Star und seine Mitspieler alles andere als optimal. Denn sie wurden am späten Sonntagabend am Flughafen von Banjul von den Behörden gestoppt. Angeblich, weil die Ergebnisse der Corona-Tests nicht rechtzeitig gekommen sein. In Gambia müssen diese 48 Stunden vor der Einreise vorliegen - und das war offenbar nicht der Fall.