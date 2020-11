Auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) setzt - wie die katholische und evangelische Kirche - während des Lockdowns ihre Gottesdienste aus. In den Moscheen werde es bis zum Ende der Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen keine Freitags- und Gemeinschaftsgebete geben, hieß es am Montag in einer Aussendung. Darauf habe man sich in einer Videokonferenz aller Religionsgemeinschaften mit Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) verständigt.