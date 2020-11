Die Durchführung an einem Wochenende halte er für sinnvoll, sagte Streit am Montag gegenüber der APA. Damit könne man ähnlich wie bei Wahlen mehr Menschen erreichen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ angekündigt, dass er ähnlich wie in der Slowakei vor dem Ende des Lockdowns am 7. Dezember möglichst viele Menschen testen will.