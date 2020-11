Seiner Einschätzung zufolge könnten die ersten Impfungen in den USA bereits im Dezember bei Hochrisikogruppen beginnen, der breite Rest der Bevölkerung könnte eher ab Ende April dran sein. „Und das wird in den Mai, Juni und Juli hineingehen. Das wird ein paar Monate dauern.“ Für einen vollen Impfschutz sind laut Moderna, das am Montag mitteilte, dass Zwischenergebnisse eine Wirksamkeit seines Coronavirus-Impfstoffs von 94,5 Prozent zeigen würden, zwei Dosen in zeitlichem Abstand notwendig.