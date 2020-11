Der Christbaum für die Salzburger Altstadt am Residenzplatz kommt in diesem Jahr aus Hintersee. Die Flachgauer Gemeinde ist auch der Spender des Baumes. Bürgermeister Paul Weißenbacher hat sich dazu im Sommer mit Christkindlmarkt Obmann Wolfgang Haider auf die gemeinsame Suche begeben. Fündig wurden sie an einer Waldrandlage in der Nähe der Königsbergalm. Die schön gewachsene rund 100-jährige Weißtanne mit einem Gewicht von fünf Tonnen und einer Höhe von 21 Metern wurde am Montag gefällt.