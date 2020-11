Nach Corona-Erkrankung

Für den 36-Jährigen, der sich vor einem Monat mit dem Coronavirus infiziert hatte und in einem Hotel in Las Vegas in Quarantäne gewesen war, war es erst der zweite Major-Erfolg nach seinem US-Open-Triumph im Jahr 2016, obwohl er es bei den wichtigsten Turnieren schon 19 Mal in die Top Ten geschafft hatte. Der FedExCup-Champion bekam für seinen 24. Sieg auf der lukrativen PGA Tour nicht nur das begehrte grüne Sakko („Ich denke, ich schaue richtig gut in Grün aus“), sondern strich im US-Bundesstaat Georgia auch zwei Millionen Dollar Preisgeld ein.