Forscher der Universität Oxford in Großbritannien haben in einer großen Studie zur psychologischen Wirkung von Videospielen herausgefunden, dass Gaming das psychische Wohlbefinden verbessern kann. Spieler, die sich mit familientauglichen Titeln wie Nintendos „Animal Crossing“ oder „Plants vs. Zombies“ von EA beschäftigten, erwiesen sich in der Studie als die glücklicheren Menschen.