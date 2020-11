Am Wochenende seien 180 Landesbedienstete im Infektionsteam und in der Landessanitätsabteilung freiwillig im Einsatz gestanden, berichteten am Montag Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP). „Unsere Contact-Tracing-Offensive hat großen Erfolg gezeigt“, betonten sie. Aktuell gehörten dem Infektionsteam regulär 225 Personen an, allein im Oktober seien 63 von ihnen neu eingeschult worden.