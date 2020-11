Ausgeschlossen wird seitens der Ermittler, dass der 20-Jährige mit videoüberwachten öffentlichen Verkehrsmitteln, wie etwa der U-Bahn, von seiner Wohnung in die Innenstadt fuhr. Möglich jedoch ist, dass der Täter per Fahrtendienstanbieter Uber an den Tatort in der Innenstadt gelangt ist, wie aus der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins „Profil“ hervorgeht.