Sie ist der Shooting-Star des Jahres: die junge britische Schauspielerin Emma Corrin. Die 24-Jährige spielt in der vierten Staffel der Kultserie „The Crown“ die junge Lady Diana Spencer und spätere Prinzessin von Wales. Während sie in der Serie oft in Strickpullovern mit lustigen Schafen oder bunte Blümchen - wie einst Diana - zu sehen ist, zeigt sich die Schauspielerin in einem britischen Herrenmagazin von ihrer sexy Seite.