Im weltweiten Rennen um einen Coronavirus-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen entscheidenden Erfolg gemeldet: Der Impfstoff des US-Biotech-Unternehmens Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Man erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit.