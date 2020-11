Die SPÖ übt weiterhin scharfe Kritik am Corona-Kurs der türkis-grünen Bundesregierung. Nicht-Handeln, Versäumnisse, Fehlentscheidungen, Missmanagement und Showpolitik warf Vizeklubchef Jörg Leichtfried den Akteuren von ÖVP und Grünen in einer Pressekonferenz am Montag vor. „Die Menschen fühlen sich veroarscht von dem, was jetzt geschieht“, sagte Leichtfried „auf gut Steirisch“. Auch von der FPÖ kam am Montag einmal mehr heftige Kritik.