„Assassin‘s Creed Valhalla“ lässt Gamer in die Rolle des Wikings Eivor schlüpfen. Oder der Wikingerin Eivor, denn zum ersten Mal in der Serie darf das Geschlecht der Hauptfigur gewählt werden. Wer sich nicht entscheiden kann, überlässt die Geschlechterfrage einfach der Erzählung, was Ubisoft auf der nach wie vor vorhandenen Meta-Ebene mit sich irgendwie kreuzenden DNA-Strängen im Animus, jenem Wunderwerkzeug der Technik, mit dem Spieler bereits seit 2007 in die Vergangenheit bestimmter Personen zurückreisen können, erklärt. So löblich das Ganze im Jahr 2020 auch ist, es lässt Eivor ein wenig beliebig erscheinen. In der Tat besitzt die Figur, ob männlich oder weiblich, weniger Charisma, Witz und Ausstrahlung, als dies etwa noch bei Alexios und Kassandra aus dem Vorgänger „Odyssey“ der Fall war. Vielmehr steht Eivor nicht selten im Schatten anderer Charaktere, die ihm/ihr die Schau stehlen. Beispielsweise Ivar, ein blutrünstiger Wikinger, wie er im Buche steht und Erinnerungen an „Far Cry 3“-Schurke Vaas weckt.