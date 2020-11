Stefan Kraft freut sich auf einen „mega-coolen Saisonplan“. Das verreit Österreichs Skisprung-Ass am Rande des Trainingskurses der ÖSV-Adler am Bergisel in Innsbruck, dem letzten vor dem Weltcupaufakt. Die Highlights dieses Kurses - Statements von Cheftrainer Andreas Widhölzl, Chiara Hölzl und eben Stefan Kraft inklusive - sehen Sie hier im Video.