Norwegens Fußball-Aushilfsteamchef Leif Gunnar Smerud hat am Montag sein 18-köpfiges Aufgebot für das Nations-League-Gastspiel am Mittwochabend (20.45 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) in Wien bekanntgegeben. Darin befinden sich mit Ausnahme des Ex-Rapidlers Veton Berisha von Viking Stavanger ausschließlich Legionäre. Der Angreifer ist einer von lediglich fünf Spielern im norwegischen Kader, der bereits über A-Team-Erfahrung verfügt. Zudem wurden auch zahlreiche U21-Akteure einberufen.