Der Unfall habe sich am Samstagabend kurz nach Landung der Maschine in Yakutat am Golf von Alaska ereignet, berichtete das Lokalblatt „Anchorage Daily News“ am Sonntag unter Berufung auf einen Sprecher des zuständigen Verkehrsministeriums. Die Braunbärin wurde erfasst und getötet, als sie gemeinsam mit ihrem etwa zwei Jahre alten Jungtier die Landebahn überquerte. Letzteres sei unversehrt geblieben und dürfte die Flucht ergriffen haben, zu seinem Verbleib wurden keine weiteren Angaben gemacht.