Besitzer älterer Macbooks der betroffenen Baujahre sollten angesichts der Probleme am besten noch etwas mit dem Update auf MacOS „Big Sur“ warten. Die sechs, sieben Jahre alten Geräte sind längst nicht mehr in der Garantiezeit, die Probleme könnten also zu kostspieligen Reparaturen oder gar Neuanschaffungen führen.