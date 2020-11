In Kürze steht Raidens fünfter Geburtstag an. Seine Großmutter und Großtante tun alles, um den Tag für den Buben so schön wie möglich zu gestalten. „Dieser Geburtstag ist ein Meilenstein. Er ist sehr verärgert, weil seine Mutter und sein Vater nicht hier sind, um mit ihm zu feiern“, sagt seine Großtante Margie Bryant (Bild unten).