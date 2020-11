Einen hohen fünfstelligen Eurobetrag verlor eine 52-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel an Internetbetrüger. Die Frau, welche am Samstag Anzeige erstattet hatte, war bereits im März mit einer „Werbeagentur“ in Kontakt getreten und hatte einen Teil ihres Geldes auch zurückerhalten.