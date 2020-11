Dringend notwendige Investitionen würden ausbleiben. „Das wäre für Österreich und viele Energieexperten in Europa völlig unverständlich und sachlich nicht gerechtfertigt. Ein Schlechterstellen der Wasserkraft würde die Klimaziele Europas und Österreichs gefährden“, betont Staatssekretär Magnus Brunner gegenüber der „Krone“ (siehe Interview in der heutigen Krone Vorarlberg). Er hat sich nun mittels Brief an die zuständige irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness gewandt und sie dringend ersucht, von der (Fehl-)Einschätzung der „Expertengruppe“ abzusehen. Die EU-Kommission will ihre Pläne demnächst vorstellen. Bleibt zu hoffen, dass sie von den Empfehlungen der Experten abgeht.