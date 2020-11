Lothar Matthäus gilt als großer Kenner des ungarischen und des deutschen Fußballs und besonders in Sachen Bayern ist er immer auf dem neuesten Stand. Und er gab am Wochenende der Münchner "Abendzeitung“ ein aufsehenerregendes Interview: In diesem sprach er über Salzburgs Mittelfeld-Star, Dominik Szoboszlai.