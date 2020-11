Arnautovic wäre laut Foda gern von Beginn an dabei gewesen, obwohl er erst am Samstag aus China kommend im ÖFB-Camp eingetroffen war. „Aber ich habe ihm gesagt, dass er in der zweiten Hälfte reinkommt, egal, wie es steht und wie der Spielverlauf ist. Allein wenn er auf dem Platz steht, bewirkt das schon was. Er hat die Sache sehr gut gemacht. Man hat gesehen, er freut sich, dass er wieder beim Nationalteam ist.“