Am Montag gehen die Schüler in ganz Österreich zwar noch zum Unterricht in die Klassen, ein normaler Tag wird es aber bestimmt nicht werden. Es wird eine Vorbereitung auf die kommenden Wochen, auf das erneute Lernen daheim. Die „Krone“ hat die wichtigsten Fragen mit Blick auf die Schulschließungen zusammengefasst.