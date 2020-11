Kontoeröffnung mobil nicht möglich

In dem Vergleich schlugen sich die heimischen Banken im Bereich des klassischen Kontomanagements durchaus solide. Rückstände gab es dagegen bei der Kontoeröffnung - bei keiner einzigen getesteten Bank war dies zum Zeitpunkt der Analyse rein mobil möglich. Hier gebe es noch viel Entwicklungspotenzial, so Marc Buermeyer, Partner bei zeb in München. Defizite gebe es außerdem bei der Kundeninteraktion, bei über klassische Bankservices hinausgehenden Funktionen wie Rabattangeboten oder In-App-Bezahlfunktionen für Tickets („Beyond Banking“) oder beim „Cross Selling“ (Verkauf von Versicherungen oder Kundenkrediten in der App).