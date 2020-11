4657 Corona-Neuinfektionen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand Montag 9.30 Uhr) österreichweit gemeldet worden. Die Zahl ist zwar geringer, jedoch auf das Wochenende zurückzuführen, an dem generell weniger Neuinfektionen eingemeldet werden. Zudem liegt der Fokus auf der Zahl der Hospitalisierungen, denn Österreichs Krankenhäuser sind in puncto Intensivbetten an der Kapazitätsgrenze angelangt - und hier musste erneut ein Anstieg in den vergangenen 24 Stunden verzeichnet werden.