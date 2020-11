Der WM-Titel gehört Mir! „Ich kann’s nicht in Worte fassen, was ich fühle“, war der Spanier Joan Mir fassungslos. Dem Suzuki-Piloten reichte im vorletzten Saisonrennen in Valencia Platz sieben, um seinen ersten Titel in der Motorrad-Königsklasse zu holen. Probleme hatte der 23-Jährige nur beim Feiern.