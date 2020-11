In der Rutschpartie im Istanbul Park, wo Hamilton auch seine 15.000. Formel-1-Rennrunde absolvierte, zeigte er einmal mehr seine große Klasse, ließ sich nicht von Ausritten bremsen, überfuhr im Gegensatz zu manch einem Gegner auch die Reifen nicht – und gestand später: „Gegen Ende habe ich die Kontrolle über meine Emotionen verloren. Ich dachte an Michael, an die Rekorde. Das übertrifft die wildesten Träume. Ich musste wirklich mit den Tränen kämpfen.“