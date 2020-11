SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen des Telsa-Gründers Elon Musk, ist in der Nacht zum Montag mit vier Astronauten in der neu gestalteten „Crew Dragon“-Kapsel zur ISS gestartet. Der Start erfolgte am Weltraumbahnhof der NASA in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. „Das Raumschiff ist unterwegs“, twitterte die NASA nach dem geglückten Abflug.