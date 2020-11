Rafael Nadal ist am Sonntagabend mit einem klaren Sieg über Wien-Triumphator Andrej Rublew in seine zehnten ATP Finals gestartet. Der 20-fache Major-Sieger besiegte den Russen in der Gruppe „London 2020“ sicher nach 78 Minuten mit 6:3,6:4 und trifft nun am Dienstag im Duell der Sonntag-Sieger auf Vorjahresfinalist Dominic Thiem. Der Österreicher hatte sich zuvor in drei Sätzen gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitispas (GRE) durchgesetzt.