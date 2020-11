Sepp Göllner ist ein Mann der Tat und der Prinzipien. In jahrelanger Arbeit hat er die Amadeus Horse Indoors mit seinem Team um Tommy Kreidl zum größten Reitsport-Hallenevent Österreichs entwickelt. Mit der 15. Auflage steht heuer ein kleines Jubiläum an, das er sich auch von Corona nicht vermiesen lassen will.