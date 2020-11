Zweite Testwelle mit so vielen Personen wie möglich

In einer zweiten Welle will man so viele Österreicher wie möglich testen, „um sichere Feiertage zu ermöglichen“, sagt Kurz. Eine Testpflicht werde es nicht geben. Das Modell soll jenem in der Slowakei ähneln. Dort nahmen an der ersten Testrunde 3,6 Millionen von insgesamt 5,5 Millionen Einwohnern teil. Verpflichtend war die Teilnahme nicht, allerdings gab es Ausgangssperren für jene, die kein negatives Ergebnis vorweisen konnten. Getestet wurden alle zwischen zehn und 65 Jahren.