Der US-Amerikaner Dustin Johnson hat am Sonntag in Augusta das 84. US Masters der Golfer überlegen gewonnen. Der 36-Jährige baute seinen Vorsprung auf der Schlussrunde noch um einen Schlag auf fünf Strokes aus. Für den Longhitter aus South Carolina war es der zweite Triumph bei einem der vier Majors. Im Juni 2016 hatte er das US Open gewonnen. Johnson ist Weltranglistenleader, verschiedene weitere Turniersiege auf Grand-Slam-Stufe hatte er in der Vergangenheit knapp verpasst.