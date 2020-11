Folgenschwerer Unfall am Sonntagnachmittag in Matrei in Osttirol. Ein Autolenker (20) geriet in einer Kurve über den Fahrbahnrand. Das Fahrzeug stürzte anschließend 20 Meter in ein Waldstück ab und blieb zwischen den Bäumen hängen. Der Lenker und zwei Insassen konnten sich selbstständig befreien, wurden aber verletzt.