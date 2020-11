Zweiter Sieg in Folge für den KAC: Weil Ticar in Minute 56 staubtrocken einnetzte, schlug die Matikainen-Truppe in der ICE-Hockeyliga Innsbruck auswärts mit 2:1. VSV musste in Bratislava erneut ins Penaltyschießen, verlor diesmal aber mit 1:2.