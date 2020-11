FPÖ-Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch wies den Vorwurf der Verantwortungslosigkeit zurück und warf ihrerseits der Regierung vor, keine Kritik zu dulden. Die Regierungsfraktionen hätte auf Fragen „entnervt“ und „extrem unwirsch reagiert“. „Die Regierung ist viele Antworten schuldig geblieben.“ So habe Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) „wenig Ahnung“ von den am Sonntag von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigten Massentests für die ganze Bevölkerung gehabt. „Es ist nicht klar, was genau kommen soll. Das ist völlig im Unklaren geblieben“, kritisierte Belakowitsch.