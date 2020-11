Erstmals seit einem Monat wartete die von Corona durchgebeutelte ICE Hockey League am Sonntag wieder mit vier Partien auf. Hört sich nach einem richtigen Spieltag an. Wien ( 2:1 gegen Dornbirn), Innsbruck (1:2 gegen KAC) gaben nach 28 Tagen ihr Comeback. Bozen steigt nach 30 am Dienstag dann mit seinem Erstrunden-Gastspiel in Bratislava ein.