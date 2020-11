Wer zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr gearbeitet und zumindest 25 Beitragsjahre erworben hat, soll monatlich 60 Euro zur Pension dazu bekommen. Laut Maurer betragen die Gesamtkosten 35 bis 40 Millionen Euro jährlich – das entspreche in etwa den Ausgaben für die Hacklerregelung. „Es erfolgt eine Umschichtung und gerechtere Verteilung“, so Maurer. Die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren in Frühpension zu gehen, bleibt bestehen, allerdings nicht mehr abschlagsfrei.