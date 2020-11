„So ein Projekt passt doch gar nicht in unsere Nachbarschaft. Leider werden solche Wohnblöcke in unserer Stadt aber immer mehr.“ Anrainer der Wattgasse machen ihrem Ärger Luft über ein Wohnprojekt an der Ecke zur Günthergasse. Dieses würde sich nämlich negativ auf die ohnehin schon angespannte Parkplatzsituation in dieser Siedlung in Wiener Neustadt sowie auf die Belichtung der umliegenden Häuser und Gärten auswirken. Und überhaupt für mehr Lärm in dem beschaulichen Eck sorgen.